et AFP

publié le 03/05/2020 à 05:41

Valérie Pécresse demande aux employeurs de continuer le télétravail après le 11 mai. La présidente de la région Ile-de-France souhaite que les salariés "aujourd'hui en télétravail ne retournent pas au bureau la semaine du 11 mai", date du déconfinement probable, pour éviter d'engorger les transports en commun, selon une interview accordée au Journal du Dimanche.

"Avec l'État, nous proposons que 100% des salariés qui sont aujourd'hui en télétravail ne retournent pas au bureau la semaine du 11 mai. Nous voulons tendre vers un objectif de 90% la deuxième semaine, puis 80% jusqu'à l'été", déclare la présidente d'une des régions de France les plus touchées.

"Nous sommes en train de négocier avec les organisations patronales - Medef, U2P, CPME - une charte dans laquelle les employeurs s'engagent à ce retour très progressif", annonce Valérie Pécresse. L'organisation du déconfinement est crucial dans une région aussi dense que l'Ile-de-France, et particulièrement dans les transports en commun empruntés par 5 millions de voyageurs chaque jour.

Des brigades mobiles de nettoyage

Alors que les voyageurs devront obligatoirement porter un masque, et respecter les mesures de distanciation physique, la région travaille "avec la RATP, la SNCF et les bus Optile" pour assurer de leur côté la désinfection des rames. "Nous allons doubler le nettoyage de toutes les surfaces de contact dans les véhicules, les gares et les stations, avec de puissants désinfectants, comme ceux utilisés dans les hôpitaux", assure Mme Pécresse.

"Nous mettrons 500 personnes sur le terrain, des brigades mobiles de nettoyage, qui interviendront deux fois par jour à compter du 11 mai et jusqu'à l'été, en plus d'un nettoyage complet qui sera fait à la fin de chaque service", avec l'aide de prestataires, ce qui coûtera 10 millions d'euros supplémentaires à Ile-De-France Mobilités.

Pécresse négocie une "arrivée au travail le matin étalée"

Enfin, "des processus de nébulisation par bombes aérosols de produits virucides efficaces sur plusieurs jours seront aussi utilisés", ajoute l'élue. La présidente de la région IDF demande par ailleurs à l'État de rendre obligatoire l'attestation des employeurs, que les salariés devront avoir pour prendre les transports en commun, et souhaite la mise en place d'une amende de 135 euros pour défaut d'attestation.

Pour lisser l'usage des transports en commun, Valérie Pécresse négocie avec les entreprises pour que "l'arrivée au travail le matin soit étalée, par tranches horaires, entre 6h30 et 10h30 ; et le retour entre 15h30 et 19h30".