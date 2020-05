Déconfinement : "Il y a beaucoup d'inquiétude", assure Laurent Escure

publié le 01/05/2020 à 20:42

À dix jours du déconfinement, l'inquiétude monte. Le retour à l'école, en particulier, est source d'angoisses et d'interrogations. Laurent Lescure, secrétaire général des syndicats autonomes, constate "une double inquiétude", à la fois "chez les salariés qui sont parents d'élèves" et les enseignants "qui eux-mêmes sont soucieux de la qualité de l'accueil et des garanties sanitaires".

"Le protocole sanitaire est assez rigoureux mais en même temps il est assez complexe à mettre en oeuvre", ajoute-t-il. Alors cette rentrée scolaire est-elle jouable? "Ce qui est certain c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétude chez les personnes qui sont aujourd'hui confinées, y compris pour leurs enfants", assure Laurent Lescure. "C'est ce qui rend admirables les personnes qui sont allées travailler tous les jours."

"Il y a une anxiété qui est très forte", mais pour lui, "les conditions à partir du 11 mai seront (...) quand même considérablement meilleures que celles que nous avions à la veille du confinement". Le secrétaire général de l'UNSA fait référence "à l'époque où personne ne faisait attention aux gestes barrière, où il n'y avait pas de masques, pas de distance sociale respectée..."

Même s'il comprend les craintes dont est remplie cette période charnière. "C'est une inquiétude naturelle", reconnait-il. "Lorsque vous avez pris l'habitude tous les jours de faire de votre sortie quotidienne une expédition et que vous retrouvez progressivement une vie beaucoup plus intense en termes de déplacements et de contacts, ça inquiète tout le monde", conclut-il.