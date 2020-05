publié le 01/05/2020 à 18:46

Contrairement à d'autres communes, la capitale ne refuse pas par principe de rouvrir les écoles le 11 mai. Mais elle prévient : tous ne pourront pas venir et il y aura des élèves prioritaires.

Les parents vont recevoir un questionnaire. "Voulez-vous remettre votre enfant à l'école ? Oui, non ?" La mairie fera ensuite les comptes. Elle a décidé de limiter les effectifs pour former des groupes d’élèves plus petits que la jauge de 15 préconisée par le gouvernement : 5 à 10 en maternelle, 10 à 12 en élémentaire.

"Avec l'idée qu'il y ait vraiment des publics prioritaires", explique Patrick Blanche, adjoint à l'Éducation. Seront accueillis en priorité "les enfants qui ont perdu tout contact avec le système scolaire depuis le début du confinement, les enfants en situation de handicap, les enfants dont les familles sont en grande précarité" mais aussi "au-delà des personnels de santé, les enfants de la RATP, des enseignants et tous ceux qui sont indispensables aux services publics essentiels ou à l’économie".

La capacité d'accueil des écoles parisiennes dépendra aussi du personnel disponible. Là aussi la ville fait ses comptes. "Si on arrivait déjà au bout de la première ou de la deuxième semaine à accueillir 10% des élèves scolarisés à Paris, cela fera 13.000 et ce serait déjà un sacré challenge", ajoute l'adjoint.

Les autres devront attendre. La mairie a déjà fait des stocks de masques et de gel hydroalcoolique, de savon et de serviettes jetables.

