publié le 01/05/2020

Le plan de déconfinement des écoles devrait se préciser ce vendredi 1er mai. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer doit en effet détailler le protocole sanitaire qui sera mis en place dans les établissements à compter du lundi 11 mai. Ces règles de sécurité s'annoncent très strictes puisque désormais, toute la vie scolaire s'organisera autour des gestes barrières et de la distanciation sociale.

Pour preuve, les arrivées le matin seront étalées, les récréations échelonnées et les changements de classes en cours de journée limités. Un sens de circulation sera également instauré dans les écoles avec des marquages au sol, des fléchages ou des barrières. Les portes devront rester au maximum ouvertes afin d'éviter de toucher les poignées.

En classe, les élèves seront séparés d'un mètre de distance entre leurs tables tout comme dans les cantines si elles sont rouvertes. Les salles seront aérées plusieurs fois par jour et les élèves auront pour consigne de ne pas s'échanger de matériel tandis que les jeux de contact et de ballon sont proscrits.

Les professeurs devront imposer un lavage de mains plusieurs fois par jour et des stocks de gel hydroalcoolique leur seront mis à disposition. Enfin, les personnels de ménage désinfecteront au quotidien les points de contact du matériel et du mobilier.



