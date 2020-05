Réouverture des écoles : à Lyon, un retour des élèves entre le 14 mai et le 4 juin

publié le 02/05/2020 à 23:22

Le retour des élèves lyonnais dans les salles de classe sera progressif. L'échelonnement se fera par niveau de classe, entre le 14 mai et le 4 juin, sauf pour les élèves de petite et moyenne section de maternelle.

Les grande section de maternelle, CP et CM2 retourneront en cours le 14 mai, les CM1 le 25 mai et les élèves de CE1 et CE2 devront attendre le 4 juin, indique la mairie dans un communiqué. Aucune date n'est avancée pour les jeunes élèves en dessous de la grande section de maternelle car "les mesures de distanciation et les gestes barrières sont très complexes à mettre en oeuvre".

L'accueil pourra se limiter à 15 élèves par classe au maximum. 30 à 50 % des enfants pourront accéder simultanément à l'école pour respecter la distanciation physique indiquée par le protocole national. Une rotation aura donc lieu par demi-classe pour permettre une présence sur deux jours d'affilée, en règle générale. Pour le reste de la semaine, les cours pourront se tenir à distance.

La cantine assurée avec un repas chaud

Le nettoyage sera renforcé, les gestes barrière appris aux élèves et le port du masque est prévu pour les adultes. La cantine sera assurée avec un repas chaud et un menu unique sans viande. Elle sera réorganisée pour respecter les mesures sanitaires.

En revanche, la garderie le matin et l'accueil après 17h30 n'auront pas lieu jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les activités du mercredi restent suspendues. Les familles sont invitée à faire savoir si elles sont volontaires pour déposer leurs enfants à l'école via Internet.