publié le 25/08/2020 à 15:50

Masques obligatoires dès 11 ans, distanciation physique, protocole en cas de contamination... La France se prépare à la rentrée scolaire le 1er septembre prochain. En pleine épidémie, de nombreuses questions taraudent élèves, professeurs et parents.

Pourtant, on peut déjà savoir à quoi peut ressembler une rentrée avec la menace du coronavirus. En effet, à la Réunion, la rentrée scolaire a déjà eu lieu la semaine dernière, le 17 août.

La plupart des élèves sont retournés à l'école, mais pas tous. Certains établissements ont dû décaler la rentrée : en tout, une vingtaine sur près de 670. Dans ces écoles, les élèves ne rentreront pas avant le 7 septembre.

La Réunion fait en effet face à une recrudescence du nombre de cas de Covid-19. Selon l'Agence régionale de santé (ARS), 35 nouveaux cas ont été confirmés le 24 août. La veille, il y en avait 92. Cependant, "aucune contamination au sein de l'école n'a été recensée à ce jour", indique le rectorat de La Réunion à RTL.fr.

"Pas de problème particulier" avec le masque à l'école

Selon le rectorat, les seuls cas de Covid-19 qui ont été comptabilisés dans les écoles sont liées à des contaminations "au sein de la famille" ou en dehors de l'établissement. Tant que les élèves ont seulement des symptômes, on leur demande de rester chez eux et de se faire tester. Lorsque les cas sont confirmés, les enfants et les enseignants qui ont pu être en contact avec l'élève contaminé sont placés à l'isolement et doivent suivre un enseignement à distance. Ce mardi 25 août, 11 établissements sont concernés par ce type de mesure.

Le port du masque pour les élèves de plus de 11 ans et les professeurs "ne pose pas de problème particulier dans les établissements" selon le rectorat. En revanche, les élèves auraient tendance à l'enlever une fois sortis de l'école. "Des policiers circulent autour des établissements pour rappeler la nécessité du port du masque", indique le rectorat.

Enfin, pour les enseignants vulnérables au coronavirus, l'académie avait promis de distribuer des masques FFP2 pour qu'ils puissent faire cours. Mais certains enseignants se sont plaints de ne pas en avoir reçu. "Les masques doivent arriver ce mardi", nous indique le rectorat, qui insiste sur le fait que le département de la Réunion a tout de même donné 100.000 masques FFP2 à tous les collèges de l'île. Les enseignants fragiles qui n'ont pas reçu de masque FFP2 ont dû faire leur rentrée en télétravail.