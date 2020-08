Crédit : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 18/08/2020 à 16:29

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les professionnels de santé et les scientifiques énoncent pêle-mêle les symptômes qui peuvent indiquer qu'une personne a été contaminée. Mais des chercheurs de l’Université de Californie du Sud ont analysé les données de plus de 55.000 cas confirmés pour établir un ordre.

Selon cette étude, publiée dans la revue scientifique Frontiers in Public Health, un malade aura d'abord de la fièvre et une toux sèche (engendrant parfois de graves difficultés respiratoires). Il pourra ensuite souffrir de douleurs musculaires. Suivront ensuite des symptômes digestifs comme des nausées, des vomissements ou des diarrhées selon les patients.

Ces recherches pourraient permettre aux médecins de repérer plus tôt les cas de contamination à la Covid-19, et surtout de les aider à différencier rapidement de la grippe saisonnière. À noter que des symptômes additionnels peuvent survenir selon les malades. La perte de goût et l'odorat, les maux de tête ou même la perte d'appétit, sont également des symptômes ressentis par de nombreux patients.