Allocation de rentrée scolaire : non, l'aide n'est pas détournée pour acheter des télés

publié le 25/08/2020 à 11:35

Que serait la rentrée des classes sans une polémique sur l’allocation de rentrée scolaire ?

Cette allocation a commencé à être versée depuis le 18 août 2020, et cette année, coronavirus oblige, elle est augmentée de 100 euros : "Les parents de délinquants sont contents ils vont pouvoir s'acheter des TV grand écran etc... avec l'allocation de rentrée scolaire : 500 euros par enfant. Et en même temps les honnêtes gens galèrent", peut-on lire sur Twitter.

"Et dire que certains vivent avec leur allocation scolaire", lui répond un autre alors que d’autres dénoncent l’entretien des trafics grâce à cette allocation de rentrée. Plus posé, le député les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont à déposé un projet de loi pour contrôler si cette allocation va bien aux fournitures scolaires.

60% des bénéficiaires opposés au système de bons d'achat

Si le fantasme d’achat de Rolex grâce à cet argent persiste chez certains, un rapport de la Caisse d’assurance familiale démontre totalement le contraire. Il a été exhumé par nos confrères du journal 20 Minutes, et date de 2012 et 2013. C'est une enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif, 2.000 bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Selon ce rapport la moitié de la somme est consacrée à des fournitures scolaires type cartables, livres, papeterie, calculatrices, le reste se porte sur l’achat de vêtements.

Ensuite viennent les services scolaires type cantines et assurances puis l’inscription à des activités extra-scolaires. Chose intéressante : les partisans d’un contrôle sévère des allocations de rentrée scolaire souhaitent que l’on transforme cette aide par des bons achats, or 60% des personnes en bénéficiant rejettent cette idée.

Une augmentation polémique à cause du coronavirus

Créée en 1974, l'allocation de rentrée scolaire aide les plus démunis à faire face au coût important du renouvellement des fournitures scolaires. Une allocation versée sous condition de revenus et de l’âge de l’enfant. En 2019, les familles avaient touché 369 euros, 390 euros ou 403 euros par enfant.

C'est aussi une allocation qui sert de marche pied polémique pour certains qui, à chaque rentrée, sont persuadés qu'elle sert à autre chose. Méfiez-vous des messages écrit en ces termes : "Beaucoup d’enseignants me disent que leurs élèves détournent l’allocation de rentrée scolaire". Qui sont ces enseignants ? Pourquoi les enseignants se confient-ils à cette personne ? Tous les enseignants ont-ils le numéro de cette homme ou femme ? Il faut rester prudent.

Ce qui alimente la polémique, c’est l’augmentation de 100 euros annoncée par le gouvernement en raison du contexte sanitaire. Avec un peu plus d’argent, forcément ceux qui veulent contrôler cette aide le souhaitent encore plus.

L’allocation de rentrée scolaire concerne, selon le gouvernement, environ cinq millions d’enfants dans quelque trois millions de familles. Rendez-vous dans un an pour notre rendez-vous annuel polémique spécial allocation de rentrée scolaire.