Rentrée 2020 : 4 applications pour se remettre au sport

publié le 25/08/2020 à 07:40

La reprise du travail est un moment idéal pour se remettre au sport. Certains n'ont pas pratiqué d'activité physique pendant les vacances d'été, d'autres depuis des années. Dans les deux cas, il faut s'y remettre progressivement.

Michel Cymes recommande un triple impératif avant de se relancer dans une pratique sportive, "une bonne hydratation, un échauffement adapté et une séance d’étirements afin de vous remettre rapidement de votre séance de sport".

Pour aider votre corps à se refaire, l'alimentation tient également un rôle important, bien manger tiendra à distance la fatigue, les brûlures d’estomac, les douleurs articulaires, les tendinites ou les crampes.

Afin de mieux vous accompagner, de nombreuses applications sont disponibles sur l'App Store et le Play Store pour les smartphones iOS et Android. Il en existe pour tous les goûts, du podomètre amélioré pour le running au coach artificiel pour séances de musculation, vous avez l'embarras du choix.

1. Exercices à la maison - sans équipement

L'application de Leap Fitness Group cumule plus de 100 millions de téléchargements sur l'App Store. Exercices à la maison - sans équipement semble être l'application la plus aboutie pour, comme son nom l'indique, pratiquer une activité physique tout en restant chez soi.

Le principe reste simple, il suffit de sélectionner la zone du corps que l'on souhaite travailler (abdominaux, dos, bras...) puis le niveau de l'exercice (débutant, intermédiaire, avancé). Des exercices avec et sans équipement sont prévus, l'application vous met également au défi avec des exercices plus compliqués.

2. Nike Training Club

L'application de Nike figure parmi les applications les plus populaires des magasins d'applications pour le fitness. Disponible sur iOS et Android, Nike Training Club propose plus de 185 exercices gratuits et variés, pour tout type d'athlètes.

Chaque exercice est accompagné d'une vidéo explicative. Certains vous seront directement recommandés par Nike Training Club. Le plus, vous pouvez suivre les mêmes entraînements que certains sportifs sponsorisés par Nike.

3. Runtastic

Nike n'est pas le seul sur le marché, Adidas possède aussi son application. Runtastic est entièrement dédiée aux coureurs. Cette application est également disponible sur iOS et Android.



Runtastic permet entre autres de partager vos courses puis les analyser à travers une multitude de données, vitesse moyenne, calories éliminées... D'autres fonctionnalités existent comme la gestion de vos chaussures de running ou la planification de votre entraînement.

4. Hercule

Son nom en dit long. L'application Hercule vous aide à perdre du poids et à prendre du muscle. Adaptée aux hommes et aux femmes, l'application permet de suivre votre évolution et vos progrès au fil des entraînements.



Tout comme Exercices à la maison, citée plus tôt, vous pouvez choisir des exercices en fonction des zones du corps que vous souhaitez muscler. Le coach électronique gère le temps d'exercice et de repos, il ne reste plus qu'à se laisser guider.