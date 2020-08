Coronavirus et rentrée scolaire : comment vont être évalués les élèves ?

publié le 25/08/2020 à 11:19

Après des mois passés loin des salles de classes, les élèves ont-ils accumulé du retard ? C'est ce que tentera de déterminer l'Éducation nationale, qui met à disposition des enseignants des "outils de positionnement" afin de "bien identifier les besoins des élèves et d'aborder sans délai les compétences qui n'auraient pas été acquis ou suffisamment travaillées du fait du confinement."

Dès les premiers jours de cours, des exercices seront donc proposés aux élèves des écoles élémentaires et collèges. Ceux-ci doivent permettre d'identifier "des besoins de consolidations", mais pourraient aussi mener à des remises à niveau différenciées selon les élèves, indique le ministère.

Les évaluations mises en ligne, qui peuvent d'ores et déjà être consultées par parents, élèves et enseignants, ne seront pas nécessairement réalisées en entier. Elles n'ont pas "vocation à faire l'objet d'une seule et longue séance d'évaluation en classe" et le choix est donné aux professeurs de faire compléter tous les exercices ou seulement certains d'entre eux.

À noter que ces fiches ne sont proposées qu'en français et en mathématiques. Une liste des apprentissages "prioritaires" selon le niveau d'étude est également disponible.