publié le 25/01/2020 à 07:39

Prêts à ne rien lâcher. Après une mobilisation des opposants à la réforme des retraites vendredi 24 janvier dans toute la France, l'intersyndicale a d'ores et déjà annoncé une nouvelle manifestation, prévue le mercredi 29 janvier.

Tandis que le projet était examiné en Conseil des ministres vendredi 24 janvier, à Paris, les autorités ont recensé 249.000 manifestant dans tout le pays pour protester contre la réforme des retraites. Les contestataires ne veulent visiblement rien lâcher : ils étaient 31.000 à Paris selon le ministère de l'Intérieur, plus de 350.000 selon la CGT.

Les Français souhaitent maintenir la pression sur l'exécutif : "On est partis pour continuer jusqu'au retrait, multiplier les différentes manifestations, actions, interventions...", assure un enseignant en grève. "Au bout de 51 jours de grève, on est prêts à aller jusqu'au bout (...) vu la politique du gouvernement, cela va se durcir dans le discours et dans la manière de faire", prévient un autre manifestant.

Le projet de loi, visant à créer un "système universel" de retraite par points, va être transmis à l'Assemblée nationale pour un débat en séance publique à partir du 17 février, en vue d'un premier vote début mars.

À écouter également dans ce journal

Santé - La France est le premier pays européen touché par le nouveau coronavirus chinois. Trois cas ont été confirmés en France sur des patients hospitalisés à Paris et Bordeaux. L'Australie vient de confirmer un cas.

Disparition - Trois Français et un Irakien, membres de l'association SOS Chrétiens d'Orient sont introuvables depuis le lundi 20 janvier à Bagdad.

Fait divers - Dans l'affaire d'Estelle Mouzin, Monique Olivier, ex-épouse de Michel fourniret, a affirmé devant la juge que son ex-mari avait bien tué la fillette.