Réforme des retraites : "On comprend l'inquiétude", dit un député LaREM

publié le 24/01/2020 à 11:45

Après deux ans de concertation, sept semaines de conflit social, 61 % des Français demandent un retrait de la réforme dans le dernier sondage Elabe. Mais pour Olivier Véran, député La République en Marche de l'Isère et rapporteur du texte sur les retraites : "65% des Français sont aussi favorables à ce qu'on réforme les retraites."

"En réalité, les Français ne sont pas satisfaits du système de retraites actuel, trop complexe", explique-t-il. Un système qu'il définit comme pas "équitable avec des régimes spéciaux dont on ne comprend pas forcément encore les tenants et aboutissants des décennies après leur installation. Et puis des pertes de chance pour les femmes notamment, pour les périodes de maternité, de chômage, d'invalidité".

"Donc les Français veulent une réforme des retraites, mais toute réforme des retraites dans la Vème République a crée de l'anxiété dans la population. On peut le comprendre parce que c'est quelque chose d'important pour les Français", ajoute l'élu en Marche.

Des cas-types publiés sur le site du Ministère

Le député se veut rassurant : "Bien sûr qu'on comprend l'inquiétude. C'est pour ça qu'on veut que le débat parlementaire, qui va maintenant pouvoir commencer, permette d'apporter des réponses factuelles aux Français qui sont nombreux à se poser des questions".

Le texte est présenté ce vendredi 24 janvier en Conseil des ministres. "C'est une phase très importante de clarification du gouvernement vis-à-vis de la population", indique Olivier Véran.

Sur le site du ministère, "des cas-types" seront publiés "afin de "permettre aux Français d'aller chercher leur propre situation sur Internet, et de se rendre compte que contrairement à ce que certains peuvent leur dire depuis des semaines, ils ne perdront pas de pension, leurs cotisations n'augmenteront pas voire leurs droits vont augmenter parce qu'une majorité de Français sortira vraiment gagnante de cette réforme", conclut le député.