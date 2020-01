Coronavirus : deux premiers cas ont été détectés en France

et AFP

publié le 24/01/2020 à 20:24

Ce sont les deux premiers cas détectés en Europe. Ce vendredi 24 janvier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé que deux cas du coronavirus avaient été confirmés à Paris et à Bordeaux. "Le cas qui a été hospitalisé à Bordeaux et qui a circulé sur les réseaux sociaux est bien un cas confirmé positif pour le coronavirus.", a déclaré Agnès Buzyn.

"Le patient est âgé de 48 ans, il revient de Chine où il a fait un voyage de quelques jours, il est passé par la ville de Wuhan et il est revenu en France le 22 janvier. Il a consulté pour des symptômes le 23 et a été hospitalisé avec confirmation ce vendredi de la positivité de ses prélèvements", a-t-elle ajouté en précisant que le patient "est en chambre isolée" et qu'il "va bien".

La ministre de la Santé a également ajouté qu'un "nouveau cas confirmé à Paris" avait été déclaré. "Nous n'avons pas encore l'histoire de ce patient mais nous savons que ses tests sont positifs pour le coronavirus", a expliqué Agnès Buzyn lors d'un point presse au ministère de la Santé, assurant que les autorités allaient faire tout leur possible pour "circonscrire" la propagation du virus.