Réforme des retraites : "Le gouvernement doit mieux expliquer", selon Éric Woerth

publié le 24/01/2020 à 20:01

Au terme ce vendredi 24 janvier, d'une septième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, l'ancien ministre du Travail, aujourd'hui député LR de l'Oise Éric Woerth était l'invité de RTL. "Je n'ai jamais été favorable aux manifestations par principe, maintenant, c'est une méthode d'expression du fait que ça ne va pas", a-t-il lancé.

Selon le député, s'il y a autant de manifestants, c'est "parce que les gens ne comprennent pas exactement ce qu'il y a derrière ce texte". "Il y a un sentiment d'insatisfaction et de colère qui est dangereux et qui dépasse le simple texte", a-t-il ajouté en précisant que ce texte "concerne la vie de tout le monde et qu'il est difficile à expliquer".

Éric Woerth a notamment rejeté la faute sur le gouvernement. "Le gouvernement doit mieux expliquer. Il s'est lancé dans une réforme qui est trop généraliste, qui veut couvrir absolument tout le monde", explique l'ancien ministre. Selon lui, "il fallait d'abord dire qu'il faut continuer à réformer les retraites parce que c'est nécessaire, ça c'est vrai".

"Il fallait augmenter l'âge, probablement mieux prendre en compte les régimes autonomes qui ne demandent rien au contribuable et éviter des points de fixations sociales qui n'ont aucun intérêt, et surtout, parler du financement. Il n'y a pas de justice sans financement", selon le député.