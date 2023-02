Réforme des retraites : le soutien des Français aux mobilisations s'essouffle, d'après notre sondage

La mobilisation contre le projet de réforme des retraites marque le pas, mardi 14 février. Selon un sondage BVA pour RTL, 55% de Français considèrent qu’il ne faut pas mettre en œuvre cette réforme, un chiffre en baisse de cinq points par rapport au dernier sondage, du début du mois de février.

Les deux tiers des Français (66%) approuvent toujours la mobilisation, mais là aussi, ce soutien est en recul de 6 points. La baisse de mobilisation s'observe avant tout chez les 65 ans et plus (-8 pts), tandis que les jeunes sont de plus en plus opposés à cette réforme (64%, +6 pts auprès de 18-24 ans).

Les Français sont moins nombreux à souhaiter que la mobilisation contre la réforme se poursuive (62%, en baisse de 5 points), alors que de nouvelles journées de grève sont prévues le 16 février et le 7 mars. La réforme est toujours perçue comme injuste pour 70% des Français et comme pas nécessaire pour 56 % d'entre eux.

La stratégie de pédagogie du gouvernement ne porte pas ses fruits puisque 70% des Français estiment que la réforme n'est pas claire. Ils étaient 67% il y a deux semaines, 63% à la mi-janvier.

Malgré la mobilisation, 55% considèrent que le gouvernement ne va pas faire de concessions pour la réforme des retraites. Les Français expriment leur lassitude : 54% pensent qu'un durcissement du mouvement ne va pas conduire le gouvernement à retirer son projet et 75% pensent que la réforme sera adoptée.

Les organisations syndicales tirent parti du débat autour de la réforme des retraites, puisqu'elles sont bien vues par 44% des Français et arrivent en tête des différents acteurs engagés autour de cette réforme.

Les principaux partis politiques ont plus de mal à se positionner dans ce débat et à tirer leur épingle du jeu. Avec 35% de bonnes opinions, le RN est le parti qui jouit de la meilleure image auprès de Français dans le cadre de cette réforme. À l’inverse, LFI ne bénéficie que de 27% de bonnes opinions, un peu plus que le gouvernement (26%).

