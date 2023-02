Les syndicats espèrent frapper un grand coup partout en France. 240 manifestations sont prévues à travers tout le territoire. C'est la première fois que les opposants à la réforme manifestent un samedi. Une journée choisie pour mobiliser les familles, mais aussi les salariés du privé. Ce samedi, l'intersyndicale a annoncé lors d'une conférence de presse à la Bourse du Travail qu'une nouvelle grève, le 7 mars prochain, serait cette fois reconductible.

Dans certains secteurs, c'est déjà décidé. Par exemple, l'intersyndicale de la RATP a annoncé dès ce matin une grève reconductible ce jour-là, la CGT-SNCF souhaite faire de même. Tout à l'heure, les leaders syndicaux ont fixé un ultimatum au gouvernement : "Si malgré tout, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités, à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain", a déclaré Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière.

Les mots sont forts et assumés, et cela passera donc par des grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des usines à l'arrêt, et un durcissement du mouvement. En attendant le mois de mars, les leaders syndicaux défileront côte à côte le 16 février prochain à Albi, dans le Tarn, pour mettre en lumière la mobilisation en région. Les syndicats veulent mettre la pression au gouvernement pour un retrait pur et simple de la réforme.

À écouter également dans ce journal

Accident de Pierre Palmade - L'humoriste est toujours à l'hôpital, mais dans un état stable, annoncé sa famille dans un communiqué. Le pronostic vital de trois autres personnes - une femme, son fils de six ans, et le frère de la femme - reste toujours engagé.

Disparition d'Héléna - Le procureur de la République de Brest a annoncé, ce samedi matin, lors d'une conférence de presse, que le corps calciné retrouvé jeudi était bien celui d'Héléna Cluyou.

Tournoi des Six Nations - La France affronte l'Irlande, à 15h15, à Dublin. Le numéro un mondial reçoit son dauphin dans le cadre de la deuxième journée des Six Nations.

