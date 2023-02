Réforme des retraites : quelles mobilisations sont attendues ?

Contre la réforme des retraites, les syndicats font de nouveau monter la pression. Entre 960.000 et 2,5 millions de personnes étaient mobilisées le samedi 11 février, avant une nouvelle journée grève le jeudi 16 février. Pour le 7 mars prochain, l'intersyndicale fait peser la menace d'une France à l'arrêt.

Cette paralysie du pays commencerait par des rideaux baissés dans les commerces par exemple, ou encore des actions "ville morte" organisées par la CFDT. De son côté, la CGT plaide pour des grèves plus nombreuses et plus massives. L'objectif reste de mettre la pression sur le gouvernement en cessant toutes les activités possibles ce jour-là. Certaines fédérations ont d'ores et déjà choisi leur mode d'action, à l'image de l'intersyndicale de la RATP, qui a décidé de lancer une grève reconductible à compter du 7 mars.

"Les conducteurs ont fait 50 jours de grève en 2019-2020. Aujourd'hui, on s'est battu contre une réforme par points, on va se battre contre la réforme Macron une nouvelle fois", assure Bastien Berthier, délégué FO. "C'est une grève générale qui fera plier le gouvernement. Tous les secteurs d'activité de France doivent partir sur une grève illimitée". La CGT Cheminots envisage de faire de même, mais elle n'est pour l'instant pas suivie par les autres syndicats de la SNCF. Les autres secteurs vont se concerter dans les prochains jours afin de définir les modes d'action à compter du 7 mars.

