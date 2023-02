INVITÉS RTL - Réforme des retraites : "On veut nous voler deux ans de vie", lance la CGT

Dans la rue, les syndicats font toujours pression et se mobilisent contre la réforme des retraites, avec une nouvelle journée d'action prévue jeudi 16 février. Le gouvernement peut-il rester sourd à ces manifestations ? Allons-nous vers un blocage total du pays, notamment le 7 mars prochain ?

"On a déjoué tous les pronostics du gouvernement qui pariait sur le fatalisme et sur le fait que les Françaises et les Français ne se mobiliseraient pas (...) Pour autant, le gouvernement refuse d'entendre et reste figé sur sa réforme dogmatique et ses 64 ans qui n'ont pas de justification économique et qui sont surtout extrêmement violents et injustes", a assuré Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de la CGT et invitée de RTL.

Au micro de RTL, David Amiel, député Renaissance de Paris. reconnaît : "Avec la CGT, nous avons des désaccords politiques importants (...) Je pense vraiment que dans ce contexte, nous ne devons pas aller vers de la radicalisation et les blocages qui infligeraient des souffrances qui n'ont pas lieu d'être à des millions de gens".

En réponse, Sophie Binet déclare que "faire grève, ça ne fait plaisir à personne". "A chaque fois, c'est 80 euros perdus par jour de grève (...) La grève, c'est un droit constitutionnel pour les travailleuses et les travailleurs. Aujourd'hui, on veut nous imposer de travailler deux ans de plus. On veut nous voler deux ans de vie en faisant comme si, après 60 ans, on pouvait travailler".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info