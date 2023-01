Réforme des retraites : 72% des Français jugent le texte injuste, 2 sur 3 soutiennent les grévistes selon notre sondage

Une réforme "injuste" selon 72% des personnes interrogées. Selon un sondage Harris Interactive-Toluna, pour RTL et AEF Info, publié ce mercredi 18 janvier, les Français interrogés accueillent fraîchement le projet de réforme des retraites, présentée le 10 janvier par la Première ministre Élisabeth Borne.

"Ce sentiment d’injustice, carburant des manifestations, est plus important encore que ce qu’il était en 2019", rappelle même le sondeur. En effet, en 2019, 55% des sondés considéraient la réforme des retraites, abandonnée depuis, comme injuste. En trois ans, l'indicateur bondit de 17 points. Dans le détail, ce sont les sympathisants insoumis qui sont les plus unanimes (91% considèrent la réforme comme injuste), quand ceux de LR sont partagés (50%). Pour les sondés proches de l'exécutif, le soutien à cette réforme atteint les 75%. Il est également de 73% du côté des sympathisants LR.

"La bataille, n'est pas une bataille d'opinion. On voit très bien dans l'enquête que les Français sont opposés à la réforme, qu'ils sont critiques et qu'elle est injuste de manière générale", éclaire Jean-Daniel Lévy, directeur délégué Stratégies politiques et d’opinion chez Harris Interactive.​

Autre marqueur, on observe un soutien important aux manifestations prévues ce jeudi 19 janvier lors de cette enquête. Selon Harris Interactive-Toluna, plus de deux Français sur trois soutiennent les mouvements de grève (71%). À noter que près d'un sympathisant LR sur deux (47%) soutient les mouvements sociaux, loin derrière ceux de LFI (92%), ceux du Parti socialiste ou du Rassemblement national (82%).

Un soutien à la réforme qui s'érode

Toujours selon le sondage Harris Interactive-Toluna pour RTL et AEF Info, près de quatre Français sur 10 (39%), se disent favorables à la réforme du système des retraites. Un item en chute de 5 points par rapport au mois de décembre 2022 et de 20 points par rapport à septembre. Les Français sondés ayant entre 35 et 54 ans sont les moins favorables à la réforme telle que présentée par le gouvernement (32%), quand les seniors (+ 65 ans) sont majoritairement pour (53%).

Par ailleurs, 13% des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement conserve en l’état ce projet de réforme. À noter, plus de la moitié des sympathisants Renaissance et LR estiment que l'exécutif doit "modifier un peu ce projet de réforme". Un Français sondé sur quatre considère, en revanche, que le projet de réforme doit être "annulé".

La retraite minimum à 1 200 euros nets : "une bonne chose" pour 72 % des sondés

Malgré cette opposition franche, selon ce sondage, près de trois sondés sur quatre considèrent que l'élargissement de la garantie d'une retraite minimum de 1.200 euros net par mois pour une carrière est "une bonne chose". Dans le même temps, six personnes interrogées sur 10 jugent positivement la fin des régimes spéciaux.

En revanche, ils sont près des deux tiers à considérer qu'un décalage de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans est "une mauvaise chose". Il s’agit là du principal point clivant et crispant, y compris au sein des sympathisants du centre (43%) et de la droite (44%) qui sont moins d’un sur deux à se déclarer favorables à ce report.

​"Aujourd'hui, il y a une forme de scepticisme des Français, même pour ceux qui sont de forts soutiens de la mobilisation sociale. Ils pensent que la loi va être votée", explique Jean-Daniel Lévy, sur RTL. "Si jamais il devait y avoir des fissures, des interrogations, non seulement la mobilisation aurait à leurs yeux des raisons d'exister, mais elle pourrait également se renforcer", conclut-il. Des phénomènes déjà vu lors des protestations contre le "contrat première embauche" ou de la "réforme des retraites de 1995".

