INVITÉE RTL - Retraites : "Cette réforme est équilibrée et nécessaire", selon la vice-présidente du Medef

Dominique Carlac’h, vice-Présidente et porte-parole du Medef

La réforme des retraites sera donc présentée ce lundi 23 janvier en Conseil des ministres. 2 Français sur 3 sont contre cette réforme selon un sondage Harris pour RTL. Mais le gouvernement ne veut pas céder. "C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Nous, ce que l'on pense, c'est que cette réforme est équilibrée et nécessaire", explique ce lundi sur RTL Dominique Carlac’h, vice-présidente du Medef.

Ce dimanche dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a indiqué que des journées de grève pourraient avoir lieu lors des vacances scolaires de février. "Le droit de grève existe et c'est bien que le droit de grève existe", réagit Dominique Carlac’h. "Pour nous c'est plutôt les salaires qui nous préoccupent que l'âge de départ à la retraite", dit-elle.

La vice-présidente du Medef s'est également étendue sur la question de l'embauche des séniors. Aujourd'hui, 55,9% des seniors ont un emploi en France. "Ce qu'on préconise, c'est de faire des accords par branches et par entreprises. Il faut que l'entreprise mais surtout le salarié, puisse avoir un bénéfice supplémentaire à travailler plus longtemps. (...) On a une population de salariés qui sont déjà en place", explique-t-elle.

Quant à taxer les ultras riches, "c'est un faux problème, ce n'est pas comme ça que l'on va augmenter l'emploi des seniors", selon elle.

