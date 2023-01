Plusieurs journées de mobilisations sont déjà prévues contre la réforme des retraites. “À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d’action pendant les vacances scolaires qui, je crois, s'étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi", a déclaré Philippe Martinez, secrétaire générale de la CGT au micro du Grand Jury.



Interrogé sur les ambitions de l'intersyndicale face à la réforme des retraites, Philippe Martinez se montre confiant quant à la mobilisation à venir. Le secrétaire général de la CGT a tenu à rappeler l'ampleur de la première journée de mobilisation, le 19 janvier, plus de deux millions de manifestants en France selon les syndicats et 1,12 million pour le ministère de l'Intérieur.

Philippe Martinez et les autres syndicats espèrent pouvoir attirer autant de monde, si ce n'est plus, pour la prochaine journée de mobilisation, le 31 janvier. Ils comptent beaucoup sur la mobilisation de grève, principal moyen de pression face au gouvernement. La première journée de mobilisation s'est traduite par un arrêt quasi-total des transports et un taux importants de grévistes dans les entreprises de l'énergie, notamment dans les raffineries.

