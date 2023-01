Après une grève nationale le 19 janvier, 68% des Français disent approuver le mouvement social. Par rapport à notre dernier baromètre BVA, datant de la mi-décembre, cet item progresse de cinq points. Un signe que "l'adhésion au mouvement social se traduit clairement dans l'opinion", estime le sondeur.

Dans le détail, les sympathisants de gauche sont ceux qui soutiennent le plus les grévistes : 80% chez Europe Écologie-Les Verts et au Parti socialiste, 95% des sympathisants insoumis. Dans le même temps, les sondés se disant proches du Rassemblement national sont 81% à soutenir le mouvement. Un chiffre à noter, plus d'un sympathisant Renaissance (ex-LREM) sur trois approuve le mouvement social (32%). Par ailleurs, bien qu'ils soient majoritairement pour la réforme, 53% des retraités jugent positivement les protestations syndicales.

Assez logiquement, une large majorité de Français (62%) souhaitent que le mouvement s'inscrive dans la durée. Un vœu majoritaire à gauche et au Rassemblement nationale (78%), bien que les niveaux soient différents au sein de la Nupes : 70% des sympathisants EELV, 73% de ceux du PS et 88% de ceux de la France insoumise. Toujours du côté du parti présidentiel, un peu moins d'un sympathisant Renaissance sur cinq (16%) souhaite que le mouvement dure, quand ils sont plus de quatre sur dix chez LR (41%).



Pour autant, ce soutien majoritaire au gréviste ne rend pas aveugle les sondés face à la détermination du gouvernement. Seuls 43% des Français s'attend à ce que l'exécutif fasse des concessions. Un fatalisme très important, notamment, du côté du Rassemblement national (67%) et majoritaire à gauche, avec une moyenne de 52% sur les trois partis de la Nupes (LFI, EELV, PS)

Une réforme "pas nécessaire" et "injuste" pour une majorité de sondés

Comme dans nos précédents sondages, une majorité de Français considère toujours qu’il ne faut pas mettre en œuvre cette réforme (58%; +1) : un sentiment partagé par l’ensemble des catégories de population à l’exception des retraités, et particulièrement fort chez les actifs (65%) et les sympathisants de gauche (66%) et RN (76%).

Plus largement, les trois quarts des Français (73%) estiment ainsi que cette réforme est injuste. Un sentiment est majoritaire y compris chez les retraités (58%) et même chez un tiers des sympathisants du parti présidentiel (32%). Ce jugement atteint même les 90% chez les sympathisants insoumis. Par ailleurs, plus de six Français sur 10 estiment que cette réforme n'est pas "nécessaire". Un avis partagé par 43% des retraités.

Des compensations bien accueillies, mais...

Dans ce contexte, les Français accueillent la réforme avec des sentiments négatifs : 46% éprouvent de l’inquiétude, 41% de la colère. La colère domine notamment chez les classes d’âge intermédiaires, les 35-49 ans (47%) et les 50-64 ans (52%), ainsi que chez les employés et ouvriers (53%). Un Français sur cinq (19%) fait part de sa "résignation".

Les mesures compensatoires prévues par le gouvernement sont globalement très bien accueillies, qu’il s’agisse de la pension minimale à 1200 euros (brut) pour une carrière complète (82%), le dispositif carrières longues (84%) ou la prise en compte du statut d’aidant dans le calcul de la retraite (83%).



Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 20 et 21 janvier 2023. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas.

