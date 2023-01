Réforme des retraites : les pensions vont-elles vraiment augmenter ?

C'est l'argument souvent mis en avant par le gouvernement afin de justifier et de renforcer la conviction qu'une réforme des retraites est nécessaire. En effet, l'une des promesses consiste en la revalorisation des petites retraites, avec notamment une pension minimale fixée pour l'instant à 1.200 euros brut.

Ce lundi 23 janvier, RTL a pu consulter l'étude d'impact qui analyse ce qui changerait si la réforme des retraites était adoptée telle qu'elle. Et en l'état, si le montant moyen des pensions va en effet augmenter, la hausse serait en réalité très légère. Elle serait même presque imperceptible pour les personnes nées en 1962, de l'ordre de 0,3%. Elle serait de 1,5% pour la génération 1972.

Il s'agit ici de la moyenne pour une carrière complète, mais pour les salariés qui n'ont pas tous leurs trimestres, la reforme va les pénaliser, parce que la durée de cotisation va augmenter encore plus vite que prévue avec 43 annuités demandées. Donc ceux qui n'auront pas une carrière complète auront des pensions plus basses.

Finalement, là où l'augmentation des pensions serait la plus visible et marquée, c'est pour les petites retraites. Comme le minimum contributif va être revalorisé et passer à 1.200 euros brut, les pensions vont augmenter de 3 à 4,5% pour les 20% des retraités les plus modestes, en majorité des femmes.

