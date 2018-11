publié le 22/11/2018 à 10:55

"Promos chocs", "Tout petits prix"... Face aux rabais alléchants proposés lors du Black Friday, il n'est pas toujours simple d'évaluer si l'on fait ou non une bonne affaire. Dans une enquête publiée mercredi 21 novembre, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir alerte sur les faux bons plans qui pullulent en ligne lors de cet événement promotionnel.





Selon l'association, certains commerçants n'hésitent pas à proposer des rabais importants sur des articles peu populaires pour donner l'illusion que tous les produits seront concernés.

Autre stratégie très utilisée : faire gonfler le prix des produits en s'appuyant sur les prix d'origine qui ne correspondent généralement plus à la réalité. Une technique qui leur permet d'afficher des promotions spectaculaires tout en limitant la diminution de leurs marges.

Pour parvenir à cette conclusion, l'UFC-Que Choisir a scruté le prix de vente de plusieurs produits sur des sites marchands en début de semaine, avant l'annonce des promotions. Elle a ensuite comparé ces prix avec ceux annoncés lors des promos du Black Friday.



blackfriday Crédit : RTL

Comparez les prix chez plusieurs commerçants

Les résultats sont édifiants : elle donne l'exemple d'un four encastrable Faure, proposé à 349 euros au lieu de 599 euros sur le site de Darty à l'occasion du Black Friday, ce qui représente une réduction de 250 euros. Or, selon UFC-Que Choisir, le même four était disponible au prix de... 372 euros sur le site de Rue du Commerce le 19 novembre dernier, ce qui représente une réduction de 23 euros.





Comment flairer ces faux bons plans ? Tout d'abord, il faut bien garder en tête que le Black Friday n'est pas une période de soldes, les commerçants n'ont donc pas le droit de vendre leurs produits à perte. L'UFC-Que Choisir indique ainsi qu'"au-delà de 10% à 20% de remise, les offres sont rarement véridiques" et conseille aux consommateurs de prendre le temps de comparer les tarifs sur le site de plusieurs enseignes avant d'acheter.