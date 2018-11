Black Friday : des ONG appellent à ne rien acheter pour sauver la planète

publié le 23/11/2018 à 05:45

Ce vendredi 23 novembre est donc le Black Friday. Surtout n'achetez rien. C'est l'appel lancé par des ONG pour s'opposer à cette journée de promotions géantes. Selon Zero Waste, une organisation qui lutte contre le gaspillage et les déchets, le Black Friday pousse à la surconsommation. Et c'est souvent une arnaque. Les promotions mirobolantes affichées ne correspondent en fait qu’à 2 % de réduction en moyenne selon une étude d’UFC-que-choisir.



Greenpeace appelle a ne rien acheter du tout, et lance une campagne dans 34 pays pour demander aux consommateurs d'être créatifs, de réparer des objets, et de ne rien dépenser pour soulager la planète. L’enseigne de meubles la Camif, elle aussi, refuse le Black Friday : vendredi, son site de vente est fermé. Elle se prive de 1% de son chiffre d'affaire, et a demandé à ses collaborateurs de donner du temps à des associations.

Un groupe de réflexion d'une centaine de chercheurs et d'experts, le Think2030 a lancé jeudi un appel aux politiques européens pour qu'ils fassent de la durabilité leur priorité en cette année d'élection. Car si tous les habitants de la planète consommaient comme des Européens, il faudrait trois planètes.

Pour que la terre reste habitable, il faudrait dans les 30 ans à venir, que les Européens réduisent de 80% les ressources naturelles qu’ils utilisent pour manger, se loger, se déplacer et pour leurs loisirs. Et le Black Friday va exactement dans le sens contraire. C'est pourquoi toutes ces organisations vous disent aujourd'hui n'achetez rien, en tout cas rien d'inutile.