Qu’est-ce que l’effet nocebo ? Les explications de Mac Lesggy

Douleurs dans le bras, fièvre, fatigue... les Français sont nombreux à s'être plaints d'effets secondaires après le vaccin contre le Covid, alors que la barre des 50 millions de Français ayant reçu au moins une injection vient d'être franchie.

Pourtant, nous avons déjà tous été vaccinés contre le tétanos, la polio… et il ne semble pas qu'on ait fait autant d'histoires. Au vu de toutes les polémiques autour de la vaccination contre la Covid-19, on peut se demander s'il n'y pas une part d'effet nocebo. L'effet nocebo représente l'inverse du placebo. Si je prends une substance, en étant persuadé qu'elle risque de faire du mal à mon corps, mon cerveau va inconsciemment fabriquer des symptômes sans rapport avec l'effet réel de ladite substance.

Pour comparer, l'exemple du changement de formule du Lévothyrox en 2017 est intéressant. En France, il avait provoqué un bad buzz médiatique : 10% des patients traités au Lévothyrox avaient développé des symptômes parfois graves avec la nouvelle formule. Pourtant le principe actif du médicament restait inchangé. Mais c'est incontestable, ils avaient de vrais symptômes. L'année suivante, la Suisse adoptait la nouvelle formule, sans buzz médiatique cette fois. Aucun effet secondaire particulier n'était alors recensé chez les patients. L'effet nocebo a joué un rôle en France, mais pas du tout en Suisse.

Un effet nocebo pour le vaccin contre le Covid ?

Cet effet nocebo joue également en défaveur du vaccin contre la Covid-19. On en a la preuve en regardant les essais de phase 3 du vaccin Pfizer. Au cours de ces essais, on injecte aux volontaires le candidat vaccin ou un produit inoffensif.



Dans ce premier groupe, qui a reçu le vaccin, on observe des maux de tête dans 35% des cas. Dans le second, 29% des volontaires ont déclaré avoir des maux de tête juste après l'injection pourtant totalement inoffensive. Dans ce groupe, on observe également de la fatigue et des douleurs musculaires.

La vaccination possède toutefois de véritables effets secondaires comme la nausée ou des poussées de fièvre. Mais on peut affirmer que certains ont été victimes, à leur corps défendant, de l'effet nocebo - ce qui n'est pas grave.