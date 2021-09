Coronavirus : 8 patients polynésiens ont été évacués vers la métropole, une première

C'est une première mondiale : 8 Polynésiens en réanimation à cause du Covid ont été transférés en avion vers la métropole. Cet été, plus de 100 patients ont déjà été évacués de l'Outre-mer vers la métropole, notamment depuis les Antilles. Mais cette fois-ci, les patients polynésiens ont été transportés sur pratiquement deux fois plus de distance, 17.000 km. La prise en charge a duré 28 heures pour les 35 soignants à bord.

L'avion a été transformé en un petit service de réanimation. Les patients, installés sur des civières spéciales, étaient tous dans le coma, intubés et ventilés.

"Les critères sont d'abord médicaux [...] puis le critère qui est aussi très important, c'est l'acceptabilité de la famille", indique François Braun, président de Samu-Urgences de France. L'opération a nécessité 2 tonnes de matériel et 60.000 litres d'oxygène, pour un coût total de 700.000 euros.