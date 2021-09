Sur l'Île-aux-Moines, dans le Morbihan, près de 600 habitants sont désormais privés de leur seul médecin à cause de l'obligation vaccinale pour les soignants. Par conviction personnelle, le docteur Christine Hochard n'a pas souhaité se faire vacciner pour le moment.

"Je ne suis pas du tout antivaccin", se défend la professionnelle de santé, "peut-être que dans un mois ou deux ou un an, je me ferai vacciner. Ceux qui sont vaccinés, c'est très bien pour eux, c'est un choix personnel et respectable. Là, plus personne ne me connait sur l'île, on ne me dit plus bonjour, c'est aberrant, on devient des pestiférés".

Sur l'Île-aux-Moines, les habitants sont inquiétés par cette situation. "Je trouve ça un peu limite, on se retrouve sans médecin alors qu'on est sur une île où il y a pas mal de personnes âgées", souligne une habitante. "Il y a des personnes âgées qui n'ont pas de moyen de locomotion pour aller se soigner", réagit un autre.

L'Ehpad compte 21 pensionnaires. Avec l'ARS, le maire de l'île cherche en urgence une solution, peut-être une rotation de médecins. "On ne s'attend pas à ce qu'une vaccination soit mise en cause par un médecin", assure-t-il. Le docteur continue toutefois d'assurer les urgences vitales.

À écouter également dans ce journal

Lens-Lille - Le derby du Nord a été marqué par des incidents à la mi-temps entre supporters lensois, qui ont pénétré sur la pelouse, et lillois. La sous-préfecture fait état de 6 blessés légers et de deux interpellations.

Manifestations anti-passe sanitaire - Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 80.000 manifestants se sont retrouvés dans les rues samedi. La baisse de la mobilisation se poursuit.

Tarbes - Un homme a été tué et deux autres ont été blessés lors d'une rixe entre bikers au parc des expositions où se tenaient plusieurs évènements liés à la culture américaine.