Précarité énergétique : 7 millions de Français concernés

publié le 10/01/2020 à 09:56

Près de 7 millions de Français souffriraient de précarité énergétique. Selon l’Observatoire de la précarité énergétique, cela représente 233.000 personnes de plus par rapport à 2018.

La précarité énergétique, c’est quand on ne peut plus allumer son chauffage, qu’il est en panne, que le ballon d’eau chaude ne marche plus ou que, tout simplement, on ne peut plus payer la facture d’électricité. La précarité énergétique, c’est quand brancher le chauffage d’appoint signifie mettre un deuxième pull. Un problème social doublé d’un problème de santé publique, triplé d’un problème environnemental en raison de la déperdition d’énergie.

En effet, si les augmentations des prix de l’électricité et du gaz peuvent impacter les consommateurs et accroître leurs difficultés au moment de payer les factures, c’est souvent parce qu’ils occupent des passoires thermiques, il faut chauffer plus donc ça coûte plus cher, une spirale sans fin.

Le terme précarité énergétique a été inscrit dans la loi en 2010. Auparavant, on parlait d’aide à payer ses factures et c’est toujours le cas, comme le Fonds de solidarité énergie ou le chèque énergie, qui a aidé 5,6 millions de foyers à payer la note de chauffage en 2018. Mais, faire comprendre qu’il faut engager des travaux pour rénover afin d’éviter de payer plus cher, c’est un vrai changement. Pas toujours simple à comprendre. Il fallait agir, et là le gouvernement semble sur la bonne voie.

"Ma prime Rénov" a officiellement été lancée mercredi 8 janvier. Il s’agit d’aller plus vite concernant la rénovation énergétique des logements. Elle dépend des revenus du foyer et s’adresse en priorité aux plus modestes, l’argent est versé plus rapidement avec un simulateur sur le site Ma prime rénov’.

Seul bémol, les 20% des ménages les plus aisés sont quasiment exclus du dispositif, ce qui inquiète les entreprises du secteur. Jusqu'à présent ce sont les plus riches qui ont fait le plus de travaux de rénovation énergétique. Avant la fin de l’année, ce nouveau dispositif pourrait concerner 200.000 personnes.

Le plus : plus de CO2 émis au Royaume-Uni en deux semaines qu'en un an en Afrique

Au Royaume-Uni, on émet plus de CO2 en deux semaines qu'en Afrique pendant un an. Tel est le constat-choc de l’ONG Oxfam. Parmi les vingt États émettant le moins à l'échelle mondiale, dix-huit sont des pays d'Afrique, dont le Nigeria, le Kenya et le Zimbabwe, qui ne dépassent pas la tonne annuelle de CO2 par habitant. Au Royaume-Uni, c’est 8,2 tonnes de CO2 par an. En France, c’est 4,57. On voit une vraie différence Nord –Sud sur ce sujet et envoyer des gourdes ne suffira pas.

La note : 14/20 au champion de Formule 1 Lewis Hamilton

Il se mobilise contre les feux en Australie. Le sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a promis 500.000 dollars pour venir en aide aux pompiers. C’est un beau geste, mais vu la responsabilité du réchauffement climatique dans ce drame et que la Formule 1 est une activité très polluante, pas sûr que les koalas et autres kangourous soient ravis du grand prix de Formule 1 qui se tiendra à Sydney en mars prochain, même si on leur offre un tour de circuit gratuit.