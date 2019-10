Excréments et fumiers : source d'énergie verte ?

publié le 30/10/2019 à 15:49

Du fumier pour produire de l'énergie propre ? C'est le défi que s'est lancé la Finlande depuis quelque années... et ça marche.

En cette fin octobre, la capitale finlandaise accueille le Helsinki International Horse Show, un concours hippique international de saut d'obstacles. Durant les quatre jours de compétition, cent tonnes de fumier de chevaux ont été chargées et transportées dans deux grands conteneurs, avant d'être incinérées à la centrale électrique de Järvenpää, à une quarantaine de kilomètres de la capitale.

Les 150 mégawatts d'énergie produits par les déjections ramassées durant la compétition suffisent largement à alimenter l'ensemble du concours, selon le producteur finlandais d'énergie Fortum, qui a lancé son projet baptisé "Horse Power" ("Puissance des chevaux"), il y a cinq ans. "Il y a tellement de chevaux en Finlande et bien sûr, bien plus dans le monde, alors ce serait incroyable si nous pouvions transformer toutes ces crottes en énergie", explique Krista Hellgren, l'une des responsables du projet.

Le groupe affirme que les déjections quotidiennes de deux chevaux suffisent à produire de la chaleur pour une maison familiale pendant un an. Et seulement 200 millilitres d'excréments suffisent pour charger un téléphone.

Se passer de charbon d'ici un peu plus de deux ans grâce aux excréments de chiens

Dans le même temps, un autre producteur d'énergie, Vantaan Energia, a lancé une campagne en ligne pour inciter les propriétaires de chiens à "donner une nouvelle vie au caca", en le jetant simplement à la poubelle ordinaire, suivant les déchets quotidiens vers une usine d'incinération de déchets transformés en énergie.

"Ce n'est pas agréable de marcher dedans, c'est beaucoup plus agréable de les brûler et de les utiliser comme combustibles pour l'électricité et le chauffage", a déclaré Kalle Patomeri, directeur de production chez Vantaan Energia. Même si les déjections canines ne représentent encore qu'une infime partie des 1.000 tonnes de déchets ménagers brûlés chaque jour, M. Patomeri affirme qu'elles aident à produire efficacement de l'énergie, avec des émissions limitées et des déchets résiduels. À cet égard, Vantaan Energia espère pouvoir se passer de charbon d'ici un peu plus de deux ans.