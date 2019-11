Comment les croissants pourraient révolutionner l'industrie de l'énergie

publié le 31/10/2019 à 05:30

Le problème principal des énergies solaire et éoliennes, c'est le stockage. En s'inspirant du croissant, des scientifiques britanniques ont mis au point une batterie avec des couches de plastique pliées, comme une pâte feuilletée.

Vous mettez une couche de beurre sur une couche de pâte, vous pressez et vous pliez à nouveau. Vous étalez, vous pliez. Quand on recommence l'opération six fois, c'est la moyenne conseillée pour une bonne pâte feuilletée, vous obtenez une pâte avec 730 couches. Donc une immense surface condensée.

Et dans cette innovation, les chercheurs ont utilisée la méthode du croissant : pliage étirement, repliage, pour créer un condensateur d'énergie qui permet de stocker l’électricité comme une batterie. C'est très sérieux et ça permet d'augmenter considérablement les possibilités de stockage.

Le problème du stockage

Cette technologie a été mise au point par des chercheurs de l’université Queen Mary de Londres. Leur travail a été publié dans la revue Nature. Il permet de stocker 30 fois plus d'énergie que les condensateurs qui existent déjà, grâce donc au croissant.



Car le principal problème des énergies renouvelables, le solaire ou l'éolien, c'est le stockage. Ces énergies ne produisent pas tout le temps, uniquement s'il y a du vent ou du soleil. Le vrai défi est de pouvoir emmagasiner électricité quel part pour l’utiliser la nuit ou quand il n'y a plus de vent, pour permettre une production régulière. Pour l'instant, le stockage est techniquement compliqué et très cher.

D'autres pistes pour conserver l'énergie

Quand l’éolienne ou le panneaux solaires produisent, vous utilisez cette électricité avec de l'eau pour faire du gaz, de l’hydrogène. Et le gaz se stocke et peut chauffer des logements, par exemple, quand on veut. Mais cette technique d'hydrolyse reste cher pour l'instant.

Autre solution : construire des batteries géantes. Le spécialiste c'est Elon Musk, le créateur de la voiture Electrique Tesla. Il a réussi a construire en 100 jours en Australie une batterie géante pour alimenter 30.000 personnes. Mais ce sont d’énormes machines, cela prend une place incroyable. Donc le croissant peut permettre de construire des batteries beaucoup plus petites.