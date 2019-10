publié le 16/10/2019 à 12:38

Les énergies renouvelables sont une nécessité face à l'urgence écologique, mais elles continuent de faire débat. "La France a des objectifs très ambitieux de développement de l'énergie éolienne, explique Pauline Le Bertre, déléguée de France énergie éolienne. Elle a couvert au premier semestre 2019 7% de la consommation des Français. Elle le fait parce que l'éolien est une énergie fiable, renouvelable et propre, qui a montré qu'elle s'intègre au système électrique."

"Cela progresse mais aujourd'hui, on a besoin d'accélérer le développement de l'énergie éolienne. Mais on fait face à de multiples recours. Le cadre est optimisé, mais on a besoin d'aller plus vite", ajoute la militante en faveur des éoliennes.

Pourtant, les opposants ne désarment pas. "Dans les nacelles d'éolienne, il y a entre 200 kilos et 1 tonne de terres rares, selon Fabien Bouglé, auteur de Éoliennes, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher. Ces terres rares sont extraites en Chine, dans des usines polluantes, qui émettent des déchets radioactifs et qui conduisent à des leucémies d'enfants."

"Cela n'est pas du tout écologique, ajoute-t-il. Les fibres de carbone des pales d'éoliennes sont non-recyclables, et les fumées en cas d'incinération sont cancérigènes. Cela a été établi par l'armée allemande." Un constat que Pauline Le Bertre nuance : "90% des éoliennes en France n'ont pas de terre rare. L'éolien est composé principalement de béton, d'acier et de cuivre. Toutes les filières de revalorisation existent pour cela. 95% de l'éolienne sont recyclés, puisque ce sont ces éléments."