Incendies en Australie : les émissions de CO2 explosent, un phénomène inquiétant

Les feux en Australie ont un impact sur toute la planète. On a tous en tête ces images gigantesques des fumées dégagées par les incendies. On peut donc se demander si les émissions de carbone vont augmenter. Des inquiétudes légitimes puisqu'en quatre mois, les incendies ont émis plus de CO2 que la France en produit en une année.



La France émet 330 millions de tonnes de CO2 chaque année avec les voitures, le chauffage et les usines mais les incendies ravageurs en Australie en ont déjà produit 370 millions de tonnes. Un chiffre faramineux qui devrait faire doubler les émissions annuelles de CO2 de l'Australie.

En plus du climat, cela aura également un impact sur la couche d'ozone. Les fumées des incendies forment de gigantesques nuages qui montent très haut dans le ciel et une partie a même déjà atteint la stratosphère. Or, ces fumées peuvent créer pendant quelques mois des réactions chimiques qui abîment l'ozone.