Chèque énergie : comment en profiter ?

publié le 20/06/2019 à 06:30

Le coût de l'électricité a grimpé de 6% samedi 1er juin. En moyenne, ce seront 85 euros en plus par an et par ménage qui s'ajouteront à la facture. Le gouvernement n'a pas pu l'empêcher, d'après plusieurs ministres qui ont annoncé une réforme du mode de calcul. Une deuxième augmentation est prévue en août.

"La hausse de l'été aura lieu", a confirmé le 4 juin Stanislas Guérini, député de Paris et délégué général de la République en Marche, au micro de RTL. "Il faut changer les règles. C'est ce qu'on va faire", annonçait-il, car ces règles "contraignent tous les gouvernements". "On va accompagner ceux qui en ont le plus besoin, c'est pour ça qu'on a mis en place un chèque énergie. On l'a étendu à plus de 5 millions de personnes", indique-t-il.

Le chèque énergie est un bon d'achat, qui fonctionne comme un chèque restaurant. Il permet de payer son fournisseur d'énergie, de gaz ou de fioul, de réaliser des travaux d'isolation thermique ou encore de remplacer une chaudière, par exemple. Il est automatiquement envoyé par courrier par le fisc aux ménages modestes.

Le montant du chèque énergie varie selon les ressources et la composition du ménage. Il est de 200 euros en moyenne. Cette année, 2 millions de foyers supplémentaires en bénéficient. Pour toucher cette aide au chauffage et à l'éclairage, une personne seule doit gagner moins de 10.700 euros par an. Une famille composée de 2 adultes et d'un enfant doit gagner moins de 15.500 euros.

04/06/2019