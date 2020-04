Consommation : comment faire ses courses sans aller au supermarché

publié le 23/04/2020 à 06:35

Il est incontournable. On y trouve tout ou presque tout. La plupart du temps, on ouvre sa porte sans trop réfléchir. Le supermarché est souvent bien pratique avec ses étalages copieusement garnis.

On est parfois bien contents de pouvoir y trouver des paquets de pâtes faciles à cuisiner, des plats préparés, des produits surgelés ou encore de petits biscuits. Pourtant, il est possible de consommer autrement, de se nourrir plus sainement, de se passer du supermarché.

Dans ce quatrième épisode de Tilt, Chloé raconte pourquoi et comment elle a dit adieu au supermarché. Une véritable quête du plaisir retrouvé. Elle a adhéré à une AMAP, une association pour le maintien de l’agriculture paysanne.

Ça lui permet d’acheter des légumes toutes les semaines à des producteurs qui habitent les environs. Chloé prépare elle-même tous ses plats. Cela ne lui prend pas tant de temps que ça, lui coûte moins cher, et sa qualité de vie est meilleure.

