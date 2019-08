publié le 20/08/2019 à 08:20

Des lapins blessés, un cadavre éborgné aux oreilles coupées, des boîtes de médicaments, dont certains périmés... L'association de défense des animaux L214 a publié une nouvelle vidéo réalisée dans un élevage de lapins des Deux-Sèvres. Elle y dénonce les conditions d'élevage, un "enfer", appelant à laisser les lapins "hors de nos assiettes".

L'exploitation de Nueil-les-Aubiers élève des lapins pour leur viande. Dans la vidéo, on peut voir que les animaux sont élevés dans des cages dont le sol est en grillage rigide, afin d'évacuer les déjections. Ce qui entraîne des blessures, selon l'association, sans compter que les cages sont, selon elle, "surpeuplées". La vidéo montre aussi des cadavres d'animaux.

La vidéo de L214 présente aussi plusieurs emballages de médicaments, administrés "en grande quantité" aux animaux pour "résister à ces conditions d'élevage" : antibiotiques, vaccins, mais aussi des hormones issues du sang de juments gestantes. Certains de ces produits sont périmés. Selon l'association, les hormones sont utilisées pour synchroniser les cycles hormonaux des lapines, et ainsi pouvoir toutes les inséminer artificiellement le même jour.



Le cuniculteur a porté plainte contre l'association pour intrusion sur son exploitation, rapporte France Bleu. Interrogée par la radio, la directrice du Comité interprofessionnel du lapin (CLIPP) se défend. Non seulement, "la filière travaille pour développer des modèles d'élevage alternatifs à la cage qui permettraient de mieux prendre en compte le bien-être animal", mais encore, entre "2010 et 2015, la fréquence de traitement a diminué de moitié sur les élevages en France".

> Enquête dans un élevage de lapins à Nueil-les-Aubiers (Deux-Sèvres)