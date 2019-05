publié le 29/05/2019 à 08:21

Tournées en avril 2019, les nouvelles images mises en ligne par l'association L214 sont effroyables. Cette vidéo choc de l'association de protection animale montre des milliers de poulets dans des sites des productions intensives de l'Aube et l'Yonne, entassés au sol dans des conditions sanitaires déplorables. "Les poulets, sélectionnés génétiquement pour grossir rapidement, peinent à se déplacer" dénonce notamment l'association.



Sur le second site dans l'Yonne, où vivent 80.000 poulets, situé près du siège du volailler DUC à Chailley, ils sont collectés directement à l'aide d'une "moissonneuse". "Aspirés sur des tapis roulants, les poulets sont ensuite propulsés et entassés dans des caisses de transport. Lorsqu’elles sont surchargées, les employés attrapent les poulets par les pattes et les jettent brutalement à terre", constate L214.

Épinglé, l'entreprise Duc se targue pourtant sur son site du bien-être animal des volailles qu'elle élève, relève l'association militante. "Le bien-être animal passe avant tout par un bon état de santé", y écrit notamment l'éleveur. Selon un rapport alarmant de L214, qui appelle à signer un manifeste, 800 millions de poulets sont élevés chaque année en France, dont 83% en production intensive.