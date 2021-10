Ce dimanche, nous reparlons prépositions ! Ces tout petits mots génèrent beaucoup de curiosité chez les amis des mots. D’abord, j’ai reçu deux messages quasi identiques. Denis, sur RTL.fr, demande pourquoi on dit "je suis EN France" mais "je suis AU Liban" ? Et Régis, de Compiègne, se pose la même question et tente de deviner : "C’est peut-être tout simplement en rapport avec le genre ? Mais alors pourquoi dit-on 'à Ibiza ?'"

Régis est sur la bonne piste. Il a raison à moitié ! Les noms de pays fonctionnent pour la plupart avec la préposition "en" : c’est le cas de tous les noms de pays féminins (en France, en Bosnie, en Corée…) et aussi des noms de pays masculins commençant par une voyelle : en Angola, en Equateur, en Iran. En revanche, les noms de pays masculins commençant par une consonne sont introduits par au : on dit donc au Canada, au Liban, au Royaume-Uni.

Et la question des îles, que soulève Régis : pourquoi dit-on 'à Ibiza' mais 'en Corse' ? Alors là, il n’y a quasiment pas de règle ! "On emploie en devant le nom féminin des grandes îles qui sont assimilées à des pays : en Irlande, en Islande, en Corse, en Sardaigne, en Nouvelle-Calédonie", explique tout de même la Banque de dépannage linguistique, et "on emploie habituellement à devant le nom féminin des petites îles proches (d’un point de vue européen) : à Jersey, à Belle-Île, à Chypre"… mais aussi devant le nom "des grandes îles éloignées" (on dit "à Madagascar, à Cuba").

Un "chouette petit casse-tête"

Bref, un chouette petit casse-tête, quand même ! Et la Banque de dépannage linguistique précise que "l’usage est très fluctuant quant aux noms d’îles qui comportent un article" : on peut dire, en Guadeloupe, en Martinique ou à la Guadeloupe, à la Martinique. Là, au moins, pas d’erreur possible et c’est tant mieux, parce que nous avons des auditeurs qui aiment la précision, en matière de prépositions…

À commencer par M. Kaplan, sur Twitter, qui regrette la disparition de la préposition pour et qui fait remarquer que si l’on dit simplement "la réunion prévue en 2021 est annulée", on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce que la réunion a été décidée en 2021 ou devait-elle se tenir en 2021 ? Si elle devait se tenir en 2021 il faut dire, pour être précis, "la réunion prévue POUR 2021" et non "EN 2021". C’est sûr, c’est plus clair !

"La faute à" ou "la faute de" ?

Allez, pour finir, ce grand classique : Alain m’écrit que ça le "fait grincer des dents d’entendre dire “la faute à” au lieu de la faute DE". C’est vrai : on peut demander "à qui la faute ?", mais dire "c’est la faute à " quelque chose ou quelqu’un est considéré comme « populaire » par les dictionnaires… Néanmoins, comme l’explique Le Robert, cette formule a été popularisée par la chanson de Gavroche, dans Les Misérables : "Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau". Bref, finalement, quand on fait cette faute, c’est la faute à Hugo !