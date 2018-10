publié le 15/10/2018 à 19:32

Paris est à la recherche de silence et de fraîcheur. À partir de ce lundi 15 octobre, de nouvelles routes sont expérimentées dans la capitale, revêtues d'un bitume anti-bruit et anti-chaleur. Cette opération a lieu dans le cadre du Plan de prévention du bruit dans l'environnement de Paris.



Le test a lieu dans la rue Frémicourt et la rue Lecourbe dans le XVème arrondissement, ainsi que dans la rue de Courcelles dans le VIIIème arrondissement. Sur 200 mètres, des tronçons de route ont été tapissés de ce nouveau bitume. Ils sont accolés à 200 mètres de voie qui restent en bitume classique, pour faciliter la comparaison et l'efficacité de ce matériau.

Ces rues ont été choisies pour leur forte exposition au soleil et l'absence d'espaces verts. Car non seulement ce nouveau bitume doit permettre de réduire jusqu'à 50% les nuisances sonores liées à la circulation, mais il doit aussi moins absorber la chaleur.

Si l'expérimentation est concluante, ce matériau pourrait ainsi s'avérer utile lors des épisodes caniculaires en réduisant la formation d'ilôts de chaleur urbains comme cela s'est produit l'été dernier. Ce bitume est également perméable : les eaux de pluie pourraient ainsi mieux s'infiltrer dans les sols, ce qui réduit le risque d'inondation.



Selon les résultats obtenus, l'expérimentation pourrait être étendue à l'ensemble de la capitale d'ici 2022.