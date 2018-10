publié le 11/10/2018 à 08:09

C'est l'une des périodes les plus sensibles de l'année pour la SNCF. En effet, des centaines de milliers d'usagers scrutent le jour J et l'heure H d'ouverture de la vente des billets pour la période de Noël. Car si les vacances d'été s'étalent sur deux mois, les vacances de Noël et surtout les jours de fêtes en famille sont concentrés sur des périodes plus réduites, et la SNCF doit faire face à une demande qui explose.



L'ouverture des ventes a donc eu lieu ce jeudi 11 octobre. Si la vente était officiellement annoncée pour 6h15, ceux qui ont tenté leur chance plus tôt ont pu effectuer leurs réservationsaux alentours de 6h. Était-ce l'assurance de trouver des billets à petits prix ? Pas forcément.

Cette ouverture des ventes pour les trains pendant les vacances de fin d'année (jusqu'au 7 janvier) est le jour le plus chargé pour les ingénieurs informatiques de la SNCF. Des simulations ont été faites afin d'éviter tout bug sur le site. Des dizaines d'informaticiens ont été mobilisés très tôt ce matin. En 2017, chaque seconde, 40 billets étaient vendus lors de ce premier jour.