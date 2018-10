Les voitures en autopartage de Renault sont en service à Paris

publié le 10/10/2018 à 16:35

C'est le grand jour pour le premier remplaçant de l'AutoLib' à Paris. À partir du mercredi 10 octobre, Renault va lancer son offre " Moov'in.Paris", une flotte de 100 modèles électriques Zoé et 20 mini-véhicules Twizy entre Paris et Clichy. Quelque 400 autres véhicules viendront ensuite grossir la flotte d'ici à fin de l'année.



Plus besoin de borne, plus besoin d'abonnement...Pour louer l'une de ces voitures, il suffit de télécharger l'application "Moov'in.Paris" sur son smartphone. Vous y renseignez vos numéros de carte d'identité et de permis de conduire, puis vous regardez sur la carte où sont positionnées les voitures disponibles et sélectionnez celle de votre choix.

Vous disposez ensuite d'un quart d'heure pour aller récupérer la voiture à l'endroit indiqué. "De notre côté, nous nous occupons de les récupérer tous les jours ou tous les deux jours, de les recharger et de les nettoyer", précise Philippe Buros, le directeur commercial de Renault. Coût du service : 39 centimes la minutes, avec un minimum de 10 minutes incompressible.



D'autres constructeurs également sur le créneau

À partir du mois prochain, ce sera au tour de PSA de lancer son propre service d'autopartage dans la capitale sous sa marque "Free2Move". Le constructeur automobile mettra en circulation environ 500 Peugeot iOn et Citroën C-Zéro électriques dans les rues de la capitale.



Daimler-Mercedes devrait également déployer son service "Car2Go" à Paris en janvier prochain, avec 400 Smart électriques.