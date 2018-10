publié le 07/10/2018 à 20:30

Bientôt un réseau de transport en commun plus propre dans la capitale ? Le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités doit voter mardi 9 octobre le plan propreté de la RATP, dans lequel figure notamment l'installation de toilettes dans plusieurs stations de métro et gares SNCF.



Comme le rapporte Le Parisien, le plan d'action est financé à hauteur de 85 millions d'euros par an par Île-de-France Mobilités et devrait être terminé pour 2021. Il y a urgence à agir car, selon une enquête de satisfaction citée par le quotidien francilien, seulement 66,6% des voyageurs interrogés sont satisfaits de la propreté à bord des rames de métro et de RER et 80,1% de l'état des stations.

L'ensemble du réseau francilien compte actuellement 48 toilettes, un chiffre que le plan propreté aimerait faire monter à 100. 16 équipements sont aujourd'hui présents sur différentes lignes de métro (Cluny-la-Sorbonne sur la ligne 10, l'ensemble des stations de la ligne 14, Concorde sur la ligne 12 et Trocadéro sur la ligne 6) et 32 sur le réseau RER de la RATP.

Des toilettes sur le réseau SNCF

La SNCF est elle aussi priée d'agir contre les épanchements d'urine sur son réseau. L'entreprise ferroviaire a lancé un premier plan en 2017 qui prévoit de nombreux aménagements d'ici l'année 2020. Les gares qui enregistrent plus de 10.000 passagers quotidiens seront désormais équipées de toilettes, tout comme celles dénombrant entre 5.000 et 10.000 passagers et qui sont trop éloignées de toilettes public. Ces équipements auto-nettoyants coûtent de 150.000 à 250.000 euros chacun.