Paris : après plus de deux mois de fermeture, les parcs et jardins rouvrent ce samedi

publié le 30/05/2020 à 09:20

L'acte deux du déconfinement aura lieu mardi 2 juin. Ce sera la fin des 100 kilomètres autorisés pour les déplacements, la réouverture des bars et des restaurants, même si en Île-de-France, on ne pourra consommer que sur les places et les terrasses. C'est aussi la réouverture des casinos avec une machine à sous sur deux.

Ce week-end, les parisiens pourront vivre un avant goût de liberté. Les franciliens privés d'espaces verts depuis deux mois et demi pourront se promener dans les parcs et jardins de la capitale.

La liberté est quasi totale pour les parcs et jardins ouverts aux horaires habituels. On peut s'y promener mais aussi pique-niquer sans restriction. Il est possible de s'asseoir sur l'herbe ou sur un banc, faire son sport individuel ou simplement se promener.

Aucune signalétique n'est pour l'instant mise en place, pas de fléchage ni de capacité maximale fixée. Seul bémol pour les parents, les aires de jeu et les bacs à sable ne seront pas accessibles ce samedi, mais ils le seront dans les prochains jours. Le port du masque est conseillé par la mairie de Paris mais il n'est pas obligatoire.

Enfin, des agents de la ville seront déployés pour éviter les rassemblements de plus de 10 personnes et rappeler à tous les gestes barrière.