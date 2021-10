Orthographe : comment bien utiliser les prépositions et éviter les fautes

Aujourd’hui, amis des mots, nous parlons prépositions ! Ah, encore un gros mot qui nous donnait des crises d’acné au collège, non ? En fait, c’est un bien grand mot pour décrire de tout petits mots. Préposition vient du latin praepositio, "action de mettre devant". Le Larousse nous rappelle que la préposition est un "mot invariable qui, placé devant un complément, explicite le rapport entre celui-ci et l’élément complété"…

Mais encore ? Les prépositions sont ces petits mots-outils que l’on emploie à tout bout de phrase. Les plus fréquentes sont : pour, sur, sous, dans, avec, en, par, chez et à (avec un accent, sinon c’est le verbe avoir).

Un exemple ? Disons que : "Stéphane parle", et disons que le complément est "Valérie Quintin". Stéphane peut parler à Valérie, mais il peut aussi parler DE Valérie, il peut même parler POUR Valérie, ou AVEC Valérie, ou CHEZ Valérie, pourquoi pas ? Selon la préposition que je choisis, la phrase a un sens complètement différent.

Faut-il créer un musée des prépositions ?

Et justement, il y a quelque temps, un certain M. Kaplan proposait sur Twitter d’"envisager sérieusement la création d'un musée des prépositions. Ça fout le camp de partout depuis quelques années !", s’exclamait-il. Et ce phénomène m’a frappée également, figurez-vous. En illustration, M. Kaplan publiait la photo d’un calicot commercial clamant : "La collection rentrée est arrivée". Au lieu de ? "La collection DE rentrée", bien entendu : il manque la préposition.

Dans le même genre, on entend souvent sur RTL et ailleurs depuis quelques mois les médecins parler de "patients Covid" ou de "malades Covid". On n’a jamais parlé de "malades cancer" ou de "malades grippe", que je sache. Ce sont des malades DU Covid ! En revanche, il y a longtemps que l’on parle de sacs plastique au lieu de sacs EN plastique, de photos satellite au lieu de photos PAR satellite, de centre-ville au lieu de centre de la ville, de budget vacances au lieu de budget pour les vacances, etc. Alors que se passe-t-il ?

Cette économie de mots n'est pas un inconvénient

Selon la grande linguiste Henriette Walter, il s’agit simplement d’une "reprise, mais avec une fréquence accrue, d'un procédé traditionnel". "Des formations comme fête-Dieu ou hôtel-Dieu étaient normales et courantes au Moyen Âge, explique-t-elle, et ce procédé n'avait jamais été complètement abandonné en français."

Henriette Walter note tout de même une recrudescence nouvelle, et fait remarquer que cette économie de mots n’est pas sans inconvénients. Par exemple, quand on parle d’"années sandwich", de quoi s’agit-il exactement ? D’"années prises en sandwich entre d’autres années qui seraient différentes", ou de ces années de jeunesse "pendant lesquelles le seul repas possible était le sandwich"?

De même, "il faut savoir que le micro-trottoir n'est pas un trottoir [minuscule] mais une enquête enregistrée dans la rue". Sans compter qu’un "plateau télé", c’est tour à tour l’endroit où sont filmées les émissions de télé... et ce qu’on mange en les regardant. En somme, gagner du temps et de la salive en se passant de prépositions, pourquoi pas, mais gare à ne pas y perdre son latin !