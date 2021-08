Mayenne : le record du monde du plus long sandwich de rillettes battu

La Mayenne a battu un record du monde. Celui du sandwich de rillettes le plus long du monde, établit ce dimanche 29 août à l'hippodrome de Laval par de valeureux charcutiers, boulangers et volontaires qui ont travaillé durant près d'une heure pour confectionner ce sandwich long de 81,20 mètres. 196 baguettes et 50 kilos de rillettes ont été nécessaires à sa confection, expliquent nos confrères de France Bleu.

Les Mayennais pulvérisent ainsi le précédent record, détenu par la ville de Tours en Indre-et-Loire avec 74,40 mètres pour 150 baguettes. Le nouveau lauréat a ensuite été découpé et vendu au profit de l'association lavalloise Les P'tits Doudous qui œuvre au service soignants qui sont aux côtés des enfants opérés à l'hôpital.

Cette opération, lancée par Sandrine Ribot, la présidente de la Fédération des boulangers de la Mayenne, et de Serge Boisseau, son homologue de la Fédération des charcutiers traiteurs, n'est pas la première dans la région. Ainsi, la Mayenne avait enregistré en 1994 le record du monde de la plus grande omelette, avant de battre également celui de la plus grosse tarte tatin, plus récemment en 2019. Les organisateurs ont encore faim de record, puisqu'il se dit que l'éclair au chocolat ou même l'andouillette pourraient être au menu du prochain défi.