publié le 13/01/2021 à 08:47

La succession s’est faite début janvier et pour les 1.200 habitants de ce village normand c’est un immense soulagement puisque la pharmacie vient de changer de main. Ouverte au début des années 1950 dans une des vieilles maisons de pierre du village, elle était tenue depuis 43 ans par Claude le Poultier qui à 72 ans vient enfin de prendre sa retraite même s’il est toujours présent, deux ou trois après-midi par semaine.

"J’y reviens parce qu’il y a toujours des petites détails administratifs à régler et puis ça me permet de m’en aller tranquillement", explique le septuagénaire. "Monsieur Le Poultier est une personnalité à Saint Martin de Landelles", reprend Emilie Plantard la nouvelle propriétaire. "Il va falloir assurer pour pouvoir prendre sa suite. Mais ça va aller, les gens sont sympathiques".

Une officine cédée pour un euro

"J’aime dire que je n’ai pas vendu", ajoute Claude Le Poultier. "J’ai transmis. Je préfère cette formule-là à une formule purement économique. C’était la bonne solution". Cette solution c’est une transaction qui constitue un cas unique chez les pharmaciens puisque l’officine a été cédée pour un euro symbolique.



IMG_1822

En effet, désespéré de ne pas trouver de repreneur, le pharmacien avait l’an passé médiatisé son désarroi et fait un beau pied de nez à sa profession car selon lui, depuis des années il y a surenchère sur la valeur des fonds de pharmacie, ce qui empêche la transmission. Là c’est avec cette audacieuse solution qu’il a pu céder son officine à la jeune pharmacienne.

"Plusieurs choses m’ont séduite dans ce projet. D’une part il était important de maintenir cette pharmacie en milieu rural et de ne pas faire dix kilomètres pour aller chercher ses médicaments et puis, je suis jeune, c’est ma première installation. Je n’ai avec cette offre à un euros pas de dette à la banque", conclut la pharmacienne venue s’installer avec son mari et ses deux enfants dans ce village du Sud Manche.