Manche : 24 migrants secourus en mer et ramenés vers la France

publié le 11/01/2021 à 05:01

Une nouvelle traversée clandestine de la Manche fait parler d'elle, ce dimanche 10 janvier. Vingt-quatre migrants ont été secourus en mer et ramenés vers les côtes françaises alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, a indiqué la préfecture maritime.

Des migrants à bord de "plusieurs embarcations" ont eux-mêmes contacté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez pour "se signaler en difficulté" dans le détroit du Pas-de-Calais, précise dans un communiqué la préfecture de la Manche et de la mer du Nord.

Dans un premier temps, quatorze migrants ont été secourus par une vedette côtière de la gendarmerie maritime avant d'être déposés au port de Dunkerque, pour être pris en charge par la police aux frontières (PAF), un peu après 10h. Un bateau de la Marine nationale a ensuite porté secours à 10 autres migrants au large d'Ambleteuse, dans le Pas-de-Calais. Ramenés au port de Boulogne sur mer, ils ont été confiés à la PAF à 14h45.

En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée de la Manche ont été recensées, soit quatre fois plus qu'en 2019, selon un bilan des autorités françaises. Six personnes ont péri et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.

[#Sauvetage] de 24 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais grâce au concours de la VCSM Escaut de la @Gendarmerie maritime et du BSAM Rhône de la @MarineNationale, sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️https://t.co/KXGEFG4T6B pic.twitter.com/IjusXzzikB — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) January 10, 2021