Pas-de-Calais : un camping-car en soutien des plus démunis

publié le 08/01/2021 à 15:45

Dans la région de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), un camping-car sillonne la campagne pour apporter un soutien aux plus démunis. Le lieu de rendez-vous du dispositif change tous les jours. Éric Deveaux, la soixantaine, qui s'est retrouvé sans logement, vient régulièrement au camping-car. "J'ai eu des difficultés pour payer mon logement, explique-t-il. Ici on peut discuter, faire des jeux et dans la région il n'y a pas beaucoup d'équipes mobiles."

À bord, les travailleurs sociaux offrent un café, une soupe, aux convives installés à table derrière un plexiglas pour respecter les mesures sanitaires. Morgane Top, conseillère économique et sociale, est engagée depuis le début en 2017, à bord du véhicule qui permet d'offrir un accès à l'hygiène et à une cuisine aux plus démunis.

Entre les permanences dans les villages et les déplacements, le dispositif suit une centaine de sans-abri chaque année. Certains usagés viennent également chercher un soutien administratif auprès des travailleurs sociaux.

Morgane et Pauline tombent rarement dans la routine dans leur camping-car, entre les urgences à gérer et les sans-abri qui ont parfois leur caractère. Mais derrière le masque, on devine toujours un sourire.