Noël : pourquoi le Père Noël des Français a longtemps été une femme ?

La fameuse lettre au Père Noël était au programme des écoles primaires au XIXème siècle. On apprenait aux enfants à la rédiger. Néanmoins, quand ils l’envoyaient, ils ne recevaient jamais de réponse. En effet, à l’époque, les lettres dont l’adresse étaient inconnues finissaient à Paris, au dépôt central des rebuts.



Si les petits Américains ont eu droit à une réponse officielle dès 1912, grâce à l’opération Santa, comme Santa Claus, le nom du Père Noël aux États-Unis, les petits Français, eux, ne recevaient rien. Et puis à partir des années 50, certains enfants commencent à recevoir des réponses du Papa Noël, enfin plutôt de Maman Noël.





Sans se concerter, deux femmes : Magdeleine Homo, une postière de Veules-les-Roses en Haute-Normandie, et Odette Ménager, de la poste de Nueil-sur-Layon dans le Maine-et-Loire, décident que ça suffit. Attristées de voir ces lettres sans réponse, elles décident de se transformer en Mères Noël et de répondre aux lettres des enfants, au risque de perdre leur emploi.

En faisant ça, elles rompent le serment de confidentialité des postiers qui leur interdit d’ouvrir le courrier. Strictement interdit et passible de renvoi. Mais la magie de Noël est plus forte. Elles y passent leurs soirées, leurs week-ends, à répondre à la main à chaque lettre, et évidemment très vite, elles sont submergées. Alors Magdeleine Homo tente un va-tout, quitte à se faire virer.

Un secrétariat créé en 1962

Elle se rend à Paris pour tout avouer au ministre des PTT, Jacques Marette, et lui dire qu’il faut l’aider. À sa grande surprise, au lieu de la blâmer, il la félicite et décide de créer officiellement le secrétariat du Père Noël. Il faut dire qu’il est très sensible aux enfants grâce à sa sœur, Françoise Marette, devenue Dolto après son mariage. C’est d’ailleurs elle qui, en 1962, rédige la toute première lettre modèle que la Poste renvoie aux petits Français. Une Mère Noël de plus.





De 1962 à 1967, le secrétariat du Père Noël est à Paris mais devant l’afflux de lettres, il manque de place. Le ministre des PTT en parle au ministre du Budget, son ami Robert Boulin, maire de Libourne à l’époque. Il offre alors un terrain gratuit à la Poste sur le vignoble de Saint-Emilion, conscient que cela va créer des emplois, notamment de lutins puisqu’ils sont aujourd’hui 60 dédiés aux lettres du Père Noël.

Pour la lettre, pas besoin de timbre, juste marquer "Secrétariat du Père Noël 33500 Libourne." Ou plus poétique "Avenue des Rennes, Laponie", ça arrivera aussi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info