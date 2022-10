INFO RTL - La Poste va recruter des milliers de CDI et saisonniers

2022 aura été une année de recrutement pour La Poste. L'entreprise française avait prévu "l'embauche de 3.200 factrices et facteurs en CDI" et "1.000 postes sont encore à pourvoir dans toutes les régions de France". Avec ces postes à pourvoir, viennent "3.000 saisonniers dans toute la France", annonce l'entreprise dans un communiqué.

Sur RTL, Yves Arnaudo, directeur des ressources humaines de la branche courrier colis à La Poste, explique que "des postes" sont "à pourvoir en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre Val de Loire". Ces emplois seraient "payés 10 % au-dessus du SMIC" et "des primes et intéressement" viendraient avec l'emploi, poursuit-il. En revanche, "il faut avoir le permis !".



Les 3.000 CDD et intérims proposés pour la fin d'année, période tendue pour La Poste, concernent les emplois de "facteurs, opérateurs de livraison, de tri colis, etc" sur la période courant de novembre à décembre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler sur le site .



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info